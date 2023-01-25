Продолжаются тяжелые бои: в Минобороны сообщили о ситуации на Угледарском направлении

Цитата

"Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - сообщила Маляр.

Добавим

По ее словам, интенсивность боев растет.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов. Путь к нашей победе тяжелый", - резюмировала заместитель министра.

Ранее

Как сообщили в Генштабе, враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются.