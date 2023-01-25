Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
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"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними Генштабу, протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
"Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки.