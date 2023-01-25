Враг продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери - Генштаб

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"Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, в течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники.