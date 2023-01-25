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Тривають важкі бої: у Міноборони повідомили про ситуацію на Вугледарському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На Бахмутському та Вугледарському напрямках тривають важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, передає УНН.

Тривають важкі бої: у Міноборони повідомили про ситуацію на Вугледарському напрямку

Цитата

"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів", - повідомила Маляр.

Додамо

За її словами, інтенсивність боїв зростає.

"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів. Шлях до нашої перемоги важкий", - резюмувала заступниця міністра.

Раніше

Як повдіомили у Генштабі, ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

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