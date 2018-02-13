Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Донецкой области в результате ДТП пострадал трехлетний ребенок. По данным правоохранителей, в Покровске водитель автомобиля "Рено" нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем "Шевроле", передает УНН.
В результате аварии пассажирку “Шевроле” и ее трехлетнего ребенка госпитализированы с ушибами головы и носа.
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“Выехав на место происшествия, полицейские установили, что 46-летний водитель автомобиля „Рено“ на автодороге в центре города начал поворачивать, при этом не пропустил встречный автомобиль „Шевроле“, в результате чего произошло столкновение”, — отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.
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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.