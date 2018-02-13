Трирічна дитина постраждала у ДТП на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Донеччині внаслідок ДТП постраждала трирічна дитина. За даними правоохоронців, у Покровську водій автомобіля “Рено” порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автомобілем “Шевроле”, передає УНН.
У результаті аварії пасажирку “Шевроле” та її трирічну дитину госпіталізовано із забоями голови та носа.
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“Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 46-річний водій автомобіля „Рено“ на автодорозі в центрі міста почав повертати, при цьому не пропустив зустрічний автомобіль „Шевроле“, внаслідок чого відбулося зіткнення”, - зазначили у прес-службі Покровського відділу поліції.
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За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.