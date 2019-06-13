Трибунал сегодня продолжит слушания по делу Украины против России

"В четверг, 13 июня 2019 года, Российская Федерация представит свою вторую часть устных аргументов", - говорится в заявлении суда.



Так, на даный момент слушания касаются вопроса юрисдикции Арбитражного трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России" по существу.



В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".



