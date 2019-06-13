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Трибунал сьогодні продовжить слухання у справі України проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У четвер в Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага продовжаться усні слухання в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, що стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Свої аргументи сьогодні представить Росія, передає УНН.

Трибунал сьогодні продовжить слухання у справі України проти Росії

"У четвер, 13 червня 2019 року, Російська Федерація представить свою другу частину усних аргументів", - йдеться в заяві суду.

Так, на даний момент слухання стосуються питання юрисдикції Арбітражного трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії" по суті.

У понеділок суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму ".

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