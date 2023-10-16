Три за неделю: украинские военные в Донецкой области уничтожили еще один российский Су-25

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«Воины ОСУВ «Таврия» в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25», - написал Тарнавский.

Он сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.

«Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага», - сообщил Тарнавский.

Дополнение

13 октября сообщалось, что Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.