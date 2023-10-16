Три за тиждень: українські військові на Донеччині знищили ще один російський Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Українські військові ОСУВ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.
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«Воїни ОСУВ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25», - написав Тарнавський.
Він повідомив, що протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.
«Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога», - повідомив Тарнавський.
Доповнення
13 жовтня повідомлялося, що Сили оборони знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.