Три сильных землетрясения произошли в Италии за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Третий по счету подземный толчок произошел в центральной части Италии, передает УНН со ссылкой на TGCom-24.
Отмечается, что сотни человек переместились с мест землетрясений, однако смертельных жертв нет, восемь человек получили повреждения.
"73-летний мужчина умер от сердечного приступа после второго землетрясения", - сообщает источник.
Третий толчок произошел в 23:42 по местному времени магнитудой 4,6.
Как сообщал УНН, в Италии произошло два землетрясения 26 октября магнитудой 5,5 и 5,9.