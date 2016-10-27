Три сильных землетрясения произошли в Италии за сутки

Отмечается, что сотни человек переместились с мест землетрясений, однако смертельных жертв нет, восемь человек получили повреждения.

"73-летний мужчина умер от сердечного приступа после второго землетрясения", - сообщает источник.

Третий толчок произошел в 23:42 по местному времени магнитудой 4,6.

Как сообщал УНН, в Италии произошло два землетрясения 26 октября магнитудой 5,5 и 5,9.