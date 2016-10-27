Три сильні землетруси сталися в Італії за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Третій за рахунком підземний поштовх стався в центральній частині Італії, передає УНН з посиланням на TGCom-24.
Зазначається, що сотні осіб перемістилися з мість землетрясінь, проте смертельних жертв немає, вісім осіб отримали пошкодження.
“73-річний чоловік помер від серцевого нападу після другого землетрусу,” — повідомляє джерело.
Третій поштовх стався о 23:42 за місцевим часом магнітудою 4,6.
Як повідомляв УНН, в Італії сталося два землетруси, 26 жовтня, магнітудою 5,5 і 5,9.