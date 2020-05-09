Три области не отчитались Минздрава о выплате 300% надбавки медикам - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине три области не отчитались о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“На этой неделе я провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения, также присутствовали заместители председателей ОГА, мы поставили задачу, что выплаты всех без исключения надбавок, этих 300% и отчта до конца рабочего дня пятницы, 8 мая. Какую информацию мы получили, на вчерашний день, во первых не отчитались три области — это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области”, — сказал Степанов.
Также Степанов рассказал о ситуации с выплатами в Харьковской области.
“Во-вторых по тем отчетам, которые мы увидели, я приведу пример Харьковской области, там проинформировали о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных, общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат из бюджетов всех уровней 14900 грн или 870 грн каждому... Не лучше ситуация происходит и в других областях, я могу заверить всех наших медицинских работников, эта ситуация будет доведена до конца, и все без исключения медицинские работники, которые должны были получить эту доплату, они ее получат”, — рассказал он.
Напомним, до конца 8 мая региональные чиновники должны отчитаться о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с COVID-19.
Как сообщалось, Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование из-за невыплаты зарплат медикам.