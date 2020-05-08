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До кінця дня регіони повинні відзвітуватися МОЗ про 300% доплатах медикам

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. До кінця сьогоднішнього дня регіональні чиновники мають відзвітувати про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

До кінця дня регіони повинні відзвітуватися МОЗ про 300% доплатах медикам

"На цьому тижні ми дуже плідно працювали з регіональною владою. Ми долучили профспілки до моніторингу ситуації з лікарнями. Ми 5 травня провели великий селектор з регіонами і поставили їм завдання сьогодні до кінця дня надати інформацію про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року", - зазначила вона.

Окрім того, заступник міністра закликала медичних працівників звертатися до Міністерства охорони здоров’я у випадку неузгодженості.

"Якщо є якісь додаткові неточності, неузгодженості, щось відбувається на рівні головних лікарів, департаментів охорони здоров’я, обласного керівництва, будь ласка, звертайтеся - ми у міністерстві охорони здоров’я це швидко опрацюємо", - додала Шаталова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що найближчим часом медики, які недоотримали 300% виплат за березень - їх отримають.

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