До кінця дня регіони повинні відзвітуватися МОЗ про 300% доплатах медикам

"На цьому тижні ми дуже плідно працювали з регіональною владою. Ми долучили профспілки до моніторингу ситуації з лікарнями. Ми 5 травня провели великий селектор з регіонами і поставили їм завдання сьогодні до кінця дня надати інформацію про виконання доручення щодо виплати 300% посадових окладів за березень 2020 року", - зазначила вона.

Окрім того, заступник міністра закликала медичних працівників звертатися до Міністерства охорони здоров’я у випадку неузгодженості.

"Якщо є якісь додаткові неточності, неузгодженості, щось відбувається на рівні головних лікарів, департаментів охорони здоров’я, обласного керівництва, будь ласка, звертайтеся - ми у міністерстві охорони здоров’я це швидко опрацюємо", - додала Шаталова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що найближчим часом медики, які недоотримали 300% виплат за березень - їх отримають.