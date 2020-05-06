Медики, які недоотримали 300% виплат за березень, найближчим часом їх отримають – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що найближчим часом медики, які недоотримали 300% виплат за березень - їх отримають. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ще 2 квітня мною був підписаний наказ на виконання відповідного закону, на виконання відповідних постанов уряду та доручень Президента. Підписаний наказ щодо виплати 300% окладів медичним працівникам, які працюють з COVID-19. Після того були перераховані всі без виключення кошти на місця... підкреслюю - всі кошти були перераховані ще в середині квітня", - розповів Степанов.
За його словами, медики повинні були отримати 300% посадового окладу за березень-місяць.
"Отримуючи численні сигнали з різних міст, регіонів України…Там не так порахували, там порахували за два дні роботи.. Ми зібрали відповідну інформацію з наших областей й сьогодні я обов’язково підніму це питання на уряді…Я звертаюся до всіх медичних працівників, які повинні були отримати заробітну плату 300% за березень-місяць, ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо, під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на місцях. Бо сума коштів у повному обсязі перерахована. Поставлено завдання до п’ятниці до кінця дня відзвітуватися по кожній лікарні, по кожному працівнику", - сказав Степанов.
Нагадаємо, медики скаржаться, що недоотримали 300% виплати, проте гроші були перераховані.