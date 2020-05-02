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Степанов: медики скаржаться, що недоотримали 300% виплати, проте гроші були перераховані

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Медичні працівники, які працюють з COVID-19, скаржаться, що недоотримали обіцяні 300% виплат, проте Міністерство охорони здоров’я відповідні кошти перерахувало на місця. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: медики скаржаться, що недоотримали 300% виплати, проте гроші були перераховані

"Зараз до нас доходить велика кількість скарг щодо недовиплат коштів медичним працівникам... Саме тим медичним працівникам, які працюють з COVID-19, і перш за все мова йде про виплату заробітної плати за березень. Це відбувається й від працівників екстреної швидкої допомоги, працівників медичних закладів, які працюють з COVID-19…Всі кошти без виключення, які були обіцяні у розмірі 300% - були перераховані на місця", - зазначив він.

За його словами, перш ніж відправляти кошти на місця, була зібрана вся необхідна інформація про медиків та їх оклади.

"Спочатку нами була зібрана інформація у розрізі кожного медичного закладу, який працює з хворими на COVID-19. Станом на початок квітня, кількість захворілих у нас складала близько 440 людей в цілому по країні. Були зібрані медичні працівники, які працювали з цими хворими, була зібрана їхня заробітна плата і відповідно до цих сум були перераховані, щоб здійснені були виплати з урахуванням 300%. Зараз ми отримуємо сигнали, що виплати не були здійснені у повному обсязі з вини місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень, почали вираховувати погодинно або ще якось, це недопустимі речі", - додав Степанов.

Також, він зазначив, що вже направив листи до голів ОДА, щоб ті відзвітували щодо виплати грошей медикам.

"Мною вже направлені листи на голів ОДА, щоб вони відзвітували у розрізі кожного медичного закладу, які суми у розрізі працівників, які працювали з COVID-19, які суми і як вони були виплачені…Прохання всіх медичних працівників повідомляти нам, хто не отримав обіцяну заробітну плату, для цього є у МОЗ "гаряча лінія", - закликав міністр.

Як раніше повідомлялося в УНН, до кінця тижня заклади охорони здоров’я у регіонах України отримають субвенцію обсягом 241,8 млн гривень.

Нагадаємо, що Кабмін погодив виплати до 300% зарплати медикам, що лікують хворих на COVID-19.

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