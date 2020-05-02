Степанов: медики скаржаться, що недоотримали 300% виплати, проте гроші були перераховані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Медичні працівники, які працюють з COVID-19, скаржаться, що недоотримали обіцяні 300% виплат, проте Міністерство охорони здоров’я відповідні кошти перерахувало на місця. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Зараз до нас доходить велика кількість скарг щодо недовиплат коштів медичним працівникам... Саме тим медичним працівникам, які працюють з COVID-19, і перш за все мова йде про виплату заробітної плати за березень. Це відбувається й від працівників екстреної швидкої допомоги, працівників медичних закладів, які працюють з COVID-19…Всі кошти без виключення, які були обіцяні у розмірі 300% - були перераховані на місця", - зазначив він.
За його словами, перш ніж відправляти кошти на місця, була зібрана вся необхідна інформація про медиків та їх оклади.
"Спочатку нами була зібрана інформація у розрізі кожного медичного закладу, який працює з хворими на COVID-19. Станом на початок квітня, кількість захворілих у нас складала близько 440 людей в цілому по країні. Були зібрані медичні працівники, які працювали з цими хворими, була зібрана їхня заробітна плата і відповідно до цих сум були перераховані, щоб здійснені були виплати з урахуванням 300%. Зараз ми отримуємо сигнали, що виплати не були здійснені у повному обсязі з вини місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень, почали вираховувати погодинно або ще якось, це недопустимі речі", - додав Степанов.
Також, він зазначив, що вже направив листи до голів ОДА, щоб ті відзвітували щодо виплати грошей медикам.
"Мною вже направлені листи на голів ОДА, щоб вони відзвітували у розрізі кожного медичного закладу, які суми у розрізі працівників, які працювали з COVID-19, які суми і як вони були виплачені…Прохання всіх медичних працівників повідомляти нам, хто не отримав обіцяну заробітну плату, для цього є у МОЗ "гаряча лінія", - закликав міністр.
Як раніше повідомлялося в УНН, до кінця тижня заклади охорони здоров’я у регіонах України отримають субвенцію обсягом 241,8 млн гривень.
Нагадаємо, що Кабмін погодив виплати до 300% зарплати медикам, що лікують хворих на COVID-19.