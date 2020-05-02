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Степанов: медики жалуются, что недополучили 300% выплаты, однако деньги были перечислены

Киев • УНН

 • 25434 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Медицинские работники, работающие с COVID-19, жалуются, что недополучили обещанные 300% выплат, однако Министерство здравоохранения соответствующие средства перечислило на места. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов: медики жалуются, что недополучили 300% выплаты, однако деньги были перечислены

"Сейчас к нам приходит большое количество жалоб по недовыплате средств медицинским работникам... Именно тем медицинским работникам, которые работают с COVID-19, и прежде всего речь идет о выплате заработной платы за март. Это происходит и от работников экстренной скорой помощи, работников медицинских учреждений, работающих с COVID-19... Все средства без исключения, которые были обещаны в размере 300% - были перечислены на места", - отметил он.

По его словам, прежде чем отправлять средства на места, была собрана вся необходимая информация о медиках и их окладах.

"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, работающего с больными на COVID-19. По состоянию на начало апреля, количество заболевших у нас составляло около 440 человек в целом по стране. Были собраны медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана заработная плата и в соответствии с этим суммы были перечислены, чтобы были осуществлены были выплаты с учетом 300%. Сейчас мы получаем сигналы, что выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине местных органов власти, или главных врачей больниц, начали высчитывать почасово или еще как-то, это недопустимые вещи", - добавил Степанов.

Также он отметил, что уже направил письма к главам ОГА, чтобы те отчитались о выплате денег медикам.

"Мною уже направлены письма к губернаторам, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, суммы в разрезе работников, работавших с COVID-19, суммы и как они были выплачены... Просьба всех медицинских работников сообщать нам, кто не получил обещанную заработную плату, для этого у Минздрава есть "горячая линия", - призвал министр.

Как ранее сообщалось в УНН, до конца недели учреждения здравоохранения в регионах Украины получат субвенцию объемом 241,8 млн гривен.

Напомним, что Кабмин согласовал выплаты в 300% зарплаты медикам, которые лечат больных на COVID-19.

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