На покриття недофінансування: у МОЗ пообіцяли медзакладам понад 240 млн грн

“З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням закладів охорони здоров’я України, яке ми дуже гостро відчуваємо зі стартом другого етапу реформи з 1 квітня, Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством фінансів опрацювало питання наближення та отримання фінансування у квітні коштів субвенції, яка була передбачена регіонам на жовтень-грудень, у розмірі 241,8 млн гривень”, — зазначив він.

За його словами, ці кошти будуть перераховані регіонам казначейською службою вже сьогодні-завтра.

“Ці кошти підуть на фінансування закладів, які отримали недофінансування, яким не вистачає коштів на заробітну плату”, — додав Степанов.

Нагадаєм, раніше Степанов заявляв, що українським лікарням не вистачає фінансування, а лікарі кажуть, що це не те, чого вони очікували від медичної реформи.