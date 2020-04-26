Степанов: лікарням катастрофічно бракує коштів - це не те, чого лікарі чекали від реформи

“Ми проводимо ретельний аудит стану медицини, в тому числі, у зв’язку з переходом до реформування другої ланки медицини. Окрім спілкування в режимі телеконференції, окрім збору відповідної інформації як від Національної служби здоров’я, так і безпосередньо від наших департаментів охорони здоров’я, щоб подивитися на цифри, подивитися на перебіг того, що відбувається. Окрім цього я вважаю, що дуже важливе спілкування безпосередньо з нашими лікарям. Безпосередньо з пацієнтами, для яких вони працюють”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що у зв’язку з цим він вчора відвідав три лікарні Київської області.

“Вони різнопланові лікарні. Перша - це Київський обласний фтизіатричний центр, де лікуються хворі на туберкульоз. Друга лікарня - це Київська обласна дитяча лікарня. І Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району, яка, окрім того, в свою чергу, ще й є лікарнею, яка задіяна в боротьбі з COVID-19. Найбільш така кричуща ситуація, кажу відверто, це в Київському обласному фтизіатричному центрі, де лікуються хворі на туберкульоз. Якщо подивитися на дефіцит коштів, який у них буде в цьому році, то практично можу сказати, що їм не те що не вистачає, вони просто не розуміють, як вони будуть виживати при такому дефіциті коштів”, - зазначив Максим Степанов.

За його словами, також дефіцит коштів є і в Обласній дитячій лікарні і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.

“Під час спілкування з лікарями, під час спілкування з медичними працівниками у всіх цих трьох медичних закладах, можу вам сказати, вони сто відсотків не це очікували від реформи. І я вважаю, що це один із таких головних сигналів. В розумінні як медичних працівників, так і нас з вами, українців, в реформи є дуже чіткий KPI. Що ми хочемо від неї отримати, коли вона буде завершуватися. перше, ми хочемо отримати набагато якіснішу медицину. Хочемо отримати медицину, яка буде доступна і ми будемо на 100% впевнені, що наше здоров’я захищене. Медичні працівники хочуть отримати гідні умови праці, вони хочуть отримати підвищену заробітну плату. Заробітну плату, яка буде відповідати тій роботі, на якій вони працюють. На жаль, можу констатувати, що принаймні по цих трьох закладах, ці KPI навряд чи можуть бути досягнуті”, - додав Максим Степанов.

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Він зазначив, що це говорить про те, що їм потрібно терміново зробити висновки і запропонувати рішення, які будуть унеможливлювати ані звільнення медичних працівників, ані закриття медичних закладів і які будуть направлені на покращення надання медичної допомоги.

“Я впевнений, що ми найближчим часом запропонуємо такі рішення і реформа буде відповідати тим нашим уявленням, які в нас є, яку медицину ми хочемо бачити в нашій країні”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи будуть вносити зміни до другого етапу медреформи.