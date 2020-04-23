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У МОЗ розповіли, чи будуть вносити зміни до другого етапу медреформи

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні через перехід на другий етап медичної реформи розглядаються всі питання щодо неї, після чого МОЗ буде пропонувати уряду переглянути її чи внести корективи. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу на Закарпатті, передає кореспондент УНН.

"Так, ми постановою Кабміну заборонили приймати планові госпіталізації та планові операції. В той же час, Національна служба здоров’я України внесла зміни до договорів, і перші три місця, коли ми будемо перебувати у карантині, вона буде оплачувати історичний базовий режим для цього закладу, тому ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутися. У разі, якщо такі випадки будуть відбуватися, ми будемо реагувати досить жорстко до керівників та управлінців цих закладів охорони здоров’я", - зазначив він.

За його словами, наразі запроваджується новий пакет COVID-19, який буде фінансуватися для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою.

"Ми розглядаємо всі питання щодо медичної реформи, запроваджується новий пакет по COVID-19, який буде фінансуватися для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Також дивимося на всі нюанси, прорахунки, які, можливо, були. Перший місяць будемо у реформі, після цього будемо пропонувати уряду переглянути, або внести якісь корективи для того, щоб забезпечити медичних працівників якісною ринковою заробітною платою, Друге - щоб українці отримували якісну медичну допомогу", - додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що знає про ситуацію з голодуванням генерального директора обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеси Шевченко через запуск другого етапу медичної реформи, що передбачає зменшення заробітної плати медикам. 

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