У МОЗ розповіли, чи будуть вносити зміни до другого етапу медреформи

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні через перехід на другий етап медичної реформи розглядаються всі питання щодо неї, після чого МОЗ буде пропонувати уряду переглянути її чи внести корективи. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу на Закарпатті, передає кореспондент УНН.