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Степанов прокоментував ситуацію із голодуванням керівниці лікарні у Дніпрі

Степанов прокоментував ситуацію із голодуванням керівниці лікарні у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що знає про ситуацію з голодуванням керівниці лікарні у Дніпрі. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Я знаю про ситуацію, що склалася у Дніпрі щодо керівника медичного закладу, яка збирається оголосити голодування. За її словами, це не стосується доплат, які виникли з COVID-19, це стосувалося зменшення заробітної плати, яка виникла після введення другого етапу реформи, тобто починаючи з 1 квітня, це стосується і закладу, де вона є керівником, тому що вони отримали дефіцит у порівнянні з минулим роком, і це напряму вплине на заробітну плату медичних працівників", - зазначив він.

Зазначимо, що генеральний директор обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко у вівторок оголосила голодування через запуск другого етапу медичної реформи, що передбачає зменшення заробітної плати медикам.

Нагадаємо, багато експертів попереджали про те, що почнеться урізання заробітних плат і скорочення медиків після старту другого етапу медичної реформи. Зараз це відбувається під час пандемії COVID-19. 

Українські Національні Новини

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