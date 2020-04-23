Степанов прокоментував ситуацію із голодуванням керівниці лікарні у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що знає про ситуацію з голодуванням керівниці лікарні у Дніпрі. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я знаю про ситуацію, що склалася у Дніпрі щодо керівника медичного закладу, яка збирається оголосити голодування. За її словами, це не стосується доплат, які виникли з COVID-19, це стосувалося зменшення заробітної плати, яка виникла після введення другого етапу реформи, тобто починаючи з 1 квітня, це стосується і закладу, де вона є керівником, тому що вони отримали дефіцит у порівнянні з минулим роком, і це напряму вплине на заробітну плату медичних працівників", - зазначив він.
Зазначимо, що генеральний директор обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко у вівторок оголосила голодування через запуск другого етапу медичної реформи, що передбачає зменшення заробітної плати медикам.
Нагадаємо, багато експертів попереджали про те, що почнеться урізання заробітних плат і скорочення медиків після старту другого етапу медичної реформи. Зараз це відбувається під час пандемії COVID-19.