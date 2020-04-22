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Лікар-інфекціоніст прокоментувала урізання заробітних плат і скорочення медиків під час епідемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Багато експертів попереджали про те, що почнеться урізання заробітних плат і скорочення медиків після старту другого етапу медичної реформи. Зараз це відбувається під час пандемії COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.

"Хто тільки з експертів не говорив про те, що зараз вийшло? Повне ігнорування, нас пандемія ще в чомусь врятувала. Як можна було в реформі закласти фінансування за пролікований випадок інфекційного захворювання .. Це що за знущання? Це означає, якщо немає випадку сьогодні – нема фінансування …Ви собі уявляєте, скільки полетіло б фахівців, знищили епідеміологів, дісталися до інфекціоністів. Це в країні епідемія", - зазначила Голубовська.

Раніше повідомлялося, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, в яких лікарнях можливо звільнення працівників і зменшення зарплат.

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