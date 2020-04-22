В Минздраве сообщили, в каких больницах возможно увольнение работников и уменьшение зарплат

"С 1 апреля у нас стартовал второй этап реформы медицины. Мы сейчас проводим активные действия по аудиту. Могу откровенно сказать, что цифры, которые мы получаем, очень тревожные, как по мне. Из почти 1650 договоров, которые заключены между Национальной службой здоровья Украины и медицинскими учреждениями второго и третьего уровня - а это все районные, городские, областные больницы - 984 больницы имеют дефицит", - сказал министр.

По его словам, границы этого дефицита, в соответствии с прошлым годом, составляют от 10 до 50%, остальные имеют или такой же процент или профицит.

"Очевидно по тем больницам, имеющим профицит, может быть повышение заработной платы, но это уже как будет решено на уровне руководства того или иного заведения. Что касается 984-х больниц, которые имеют дефицит по финансированию, то есть получают меньшее финансирование чем в прошлом году, может быть снижение заработной платы, а для некоторых это вообще может быть полное увольнение людей ... Это то, что мы видим во время аудита и это наибольшее беспокойство которое у меня вызывают эти цифры", - добавил Степанов.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нельзя допускать увольнения медработников в связи с переходом на второй этап медреформы. Сейчас большинство учреждений здравоохранения имеют дефицит средств.