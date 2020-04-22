У МОЗ повідомили, в яких лікарнях можливе звільнення працівників та зменшення зарплат

“З 1 квітня у нас стартував другий етап реформи медицини. Ми зараз проводимо активні дії щодо аудиту. Можу відверто сказати, що цифри, які ми отримуємо, дуже тривожні, як на мене. З майже 1650 договорів, які укладені між Національною службою здоров’я України і медичними закладами другого та третього рівня — а це всі районні, міські, обласні лікарні — 984 лікарні мають дефіцит”, — сказав міністр.

З його слів, межі цього дефіциту, відповідно до минулого року, становлять від 10 до 50%, решта має або такий самий відсоток або профіцит.

“Вочевидь по тих лікарнях, які мають профіцит, може бути підвищення заробітної плати, але це вже як буде вирішено на рівні керівництва того чи іншого закладу. Що стосується 984-х лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, тобто отримують менше фінансування аніж в минулому році, може бути зниження заробітної плати, а для деяких це взагалі може бути повне звільнення людей... Це те, що ми бачимо під час аудиту і це найбільше занепокоєння яке в мене викликають ці цифри”, — додав Степанов.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи. Наразі більшість закладів охорони здоров’я мають дефіцит коштів.