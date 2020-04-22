У МОЗ повідомили, в яких лікарнях можливе звільнення працівників та зменшення зарплат

ukru
16:58 • 70592 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143495 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241706 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243759 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242908 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228589 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198357 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185742 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146029 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150165 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152868 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158859 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138406 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 262846 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70401 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241703 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243756 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242905 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228588 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198356 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70401 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22868 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138406 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152868 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112652 перегляди
Актуальне
У МОЗ повідомили, в яких лікарнях можливе звільнення працівників та зменшення зарплат

У МОЗ повідомили, в яких лікарнях можливе звільнення працівників та зменшення зарплат

Київ • УНН

 • 16872 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Що стосується 984-х лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітної плати, а для деяких це взагалі може бути повне звільнення людей. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

“З 1 квітня у нас стартував другий етап реформи медицини. Ми зараз проводимо активні дії щодо аудиту. Можу відверто сказати, що цифри, які ми отримуємо, дуже тривожні, як на мене. З майже 1650 договорів, які укладені між Національною службою здоров’я України і медичними закладами другого та третього рівня — а це всі районні, міські, обласні лікарні — 984 лікарні мають дефіцит”, — сказав міністр.

З його слів, межі цього дефіциту, відповідно до минулого року, становлять від 10 до 50%, решта має або такий самий відсоток або профіцит.

“Вочевидь по тих лікарнях, які мають профіцит, може бути підвищення заробітної плати, але це вже як буде вирішено на рівні керівництва того чи іншого закладу. Що стосується 984-х лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, тобто отримують менше фінансування аніж в минулому році, може бути зниження заробітної плати, а для деяких це взагалі може бути повне звільнення людей... Це те, що ми бачимо під час аудиту і це найбільше занепокоєння яке в мене викликають ці цифри”, — додав Степанов.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи. Наразі більшість закладів охорони здоров’я мають дефіцит коштів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48