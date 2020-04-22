Врач-инфекционист прокомментировала урезание заработных плат и сокращение медиков во время эпидемии

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 29415 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75689 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101177 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127510 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128341 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171303 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121564 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156744 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104917 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Врач-инфекционист прокомментировала урезание заработных плат и сокращение медиков во время эпидемии

Врач-инфекционист прокомментировала урезание заработных плат и сокращение медиков во время эпидемии

Киев  •  УНН

 • 16325 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Многие эксперты предупреждали о том, что начнется урезание заработных плат и сокращение медиков после старта второго этапа медицинской реформы. Сейчас, это происходит во время пандемии COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Кто только из экспертов не говорил о том, что сейчас получилось? Полное игнорирование, нас пандемия еще в чем-то спасла. Как можно было в реформе заложить финансирование за пролеченный случай инфекционного заболевания ... Это что за издевательство? Это значит, если нет случая сегодня - нету финансирования ... Вы себе представляете, сколько полетело бы специалистов, уничтожили эпидемиологов, добрались до инфекционистов. Это в стране эпидемия", - отметила Голубовская.

Раньше сообщалось, в Минздраве сообщили, в каких больницах возможно увольнение работников и уменьшение зарплат.

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