Врач-инфекционист прокомментировала урезание заработных плат и сокращение медиков во время эпидемии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Многие эксперты предупреждали о том, что начнется урезание заработных плат и сокращение медиков после старта второго этапа медицинской реформы. Сейчас, это происходит во время пандемии COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"Кто только из экспертов не говорил о том, что сейчас получилось? Полное игнорирование, нас пандемия еще в чем-то спасла. Как можно было в реформе заложить финансирование за пролеченный случай инфекционного заболевания ... Это что за издевательство? Это значит, если нет случая сегодня - нету финансирования ... Вы себе представляете, сколько полетело бы специалистов, уничтожили эпидемиологов, добрались до инфекционистов. Это в стране эпидемия", - отметила Голубовская.
Раньше сообщалось, в Минздраве сообщили, в каких больницах возможно увольнение работников и уменьшение зарплат.