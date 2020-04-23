В Минздраве рассказали, будут ли вносить изменения ко второму этапу медреформы

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине из-за перехода на второй этап медицинской реформы рассматриваются все вопросы по ней, после чего Минздрав будет предлагать правительству пересмотреть ее или внести коррективы. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"Да, мы постановлением Кабмина запретили принимать плановые госпитализации и плановые операции. В то же время, Национальная служба здоровья Украины внесла изменения в договоры, и первые три места, когда мы будем находиться в карантине, она будет оплачивать исторический базовый режим для этого заведения, поэтому ни сокращение врачей, ни уменьшение зарплат не должно произойти. В случае, если такие случаи будут происходить, мы будем реагировать достаточно жестко к руководителям и управленцам этих учреждений здравоохранения", - отметил он.

По его словам, сейчас вводится новый пакет COVID-19, который будет финансироваться для учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью.

"Мы рассматриваем все вопросы о медицинской реформе, вводится новый пакет по COVID-19, который будет финансироваться для учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Также смотрим на все нюансы, просчеты, которые, возможно, были. Первый месяц будем в реформе, после этого будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы для того, чтобы обеспечить медицинских работников качественной рыночной заработной платой, второе - чтобы украинцы получали качественную медицинскую помощь", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что знает о ситуации с голодовкой генерального директора областной реабилитационной больницы в Днепре Инессы Шевченко из-за запуска второго этапа медицинской реформы, которая предусматривает уменьшение заработной платы медикам.

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