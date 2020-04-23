В Минздраве рассказали, будут ли вносить изменения ко второму этапу медреформы

"Да, мы постановлением Кабмина запретили принимать плановые госпитализации и плановые операции. В то же время, Национальная служба здоровья Украины внесла изменения в договоры, и первые три места, когда мы будем находиться в карантине, она будет оплачивать исторический базовый режим для этого заведения, поэтому ни сокращение врачей, ни уменьшение зарплат не должно произойти. В случае, если такие случаи будут происходить, мы будем реагировать достаточно жестко к руководителям и управленцам этих учреждений здравоохранения", - отметил он.

По его словам, сейчас вводится новый пакет COVID-19, который будет финансироваться для учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью.

"Мы рассматриваем все вопросы о медицинской реформе, вводится новый пакет по COVID-19, который будет финансироваться для учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Также смотрим на все нюансы, просчеты, которые, возможно, были. Первый месяц будем в реформе, после этого будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы для того, чтобы обеспечить медицинских работников качественной рыночной заработной платой, второе - чтобы украинцы получали качественную медицинскую помощь", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что знает о ситуации с голодовкой генерального директора областной реабилитационной больницы в Днепре Инессы Шевченко из-за запуска второго этапа медицинской реформы, которая предусматривает уменьшение заработной платы медикам.