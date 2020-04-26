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Степанов: больницам катастрофически не хватает средств - это не то, чего врачи ждали от реформы

Степанов: больницам катастрофически не хватает средств - это не то, чего врачи ждали от реформы

Киев  •  УНН

 • 17155 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинским больницам не хватает финансирования, а врачи говорят, что это не то, чего они ожидали от медицинской реформы. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы проводим тщательный аудит состояния медицины, в том числе, в связи с переходом к реформированию второго звена медицины. Кроме общения в режиме телеконференции, кроме сбора соответствующей информации как от Национальной службы здоровья, так и непосредственно от наших департаментов здравоохранения, чтобы посмотреть на цифры, посмотреть на ход происходящего. Кроме этого я считаю, что очень важно общение непосредственно с нашими врачам. Непосредственно с пациентами, для которых они работают", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в связи с этим он вчера посетил три больницы Киевской области.

"Они разноплановые больницы. Первая - это Киевский областной фтизиатрический центр, где лечатся больные туберкулезом. Вторая больница - это Киевская областная детская больница. И Центральная районная больница Киево-Святошинского района, которая, кроме того, в свою очередь, еще и является больницей, которая задействована в борьбе с COVID-19. Наиболее такая вопиющая ситуация, говорю откровенно, это в Киевском областном фтизиатрическом центре, где лечатся больные туберкулезом. Если посмотреть на дефицит средств, который у них будет в этом году, то практически могу сказать, что им не только не хватает, они просто не понимают, как они будут выживать при таком дефиците средств", - отметил Максим Степанов.

По его словам, также дефицит средств есть и в Областной детской больнице и в Центральной районной больнице Киево-Святошинского района.

"Во время общения с врачами, во время общения с медицинскими работниками во всех этих трех медицинских учреждениях, могу вам сказать, они полностью не это ожидали от реформы. И я считаю, что это один из таких главных сигналов. В понимании как медицинских работников, так и нас с вами, украинцев, в реформе очень четкий KPI. Что мы хотим от нее получить, когда она будет завершаться. Во-первых, мы хотим получить гораздо более качественную медицину. Хотим получить медицину, которая будет доступна и мы будем на 100% уверены, что наше здоровье защищено. Медицинские работники хотят получить достойные условия труда, они хотят получить повышенную заработную плату. Заработную плату, которая будет соответствовать той работе, на которой они работают. К сожалению, могу констатировать, что по крайней мере по этим трем заведениям, эти KPI вряд ли могут быть достигнуты", - добавил Максим Степанов.

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Он отметил, что это говорит о том, что им нужно срочно сделать выводы и предложить решения, которые будут исключать ни увольнения медицинских работников, ни закрытия медицинских учреждений, и которые будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи.

"Я уверен, что мы в ближайшее время предложим такие решения и реформа будет отвечать тем нашим представлениям, которые у нас есть, какую медицину мы хотим видеть в нашей стране", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Минздраве рассказали, будут ли вносить изменения ко второму этапу медреформы.

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