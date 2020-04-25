Степанов відвідає з аудитом лікарні Київської області

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Аудит, що проводить міністерство охорони здоров’я у зв’язку зі впровадженням другого етапу медичної реформи, показує тривожні сигнали. Тож міністр охорони здоров’я відвідає три лікарні у Київській області та поспілкується з її пацієнтами. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.