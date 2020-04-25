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Степанов відвідає з аудитом лікарні Київської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Аудит, що проводить міністерство охорони здоров’я у зв’язку зі впровадженням другого етапу медичної реформи, показує тривожні сигнали. Тож міністр охорони здоров’я відвідає три лікарні у Київській області та поспілкується з її пацієнтами. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Наш аудит системи охорони здоров’я, що ми почали у зв’язку з введенням другого етапу медреформи показує дуже серйозні сигнали. Що десь плануються скорочення, десь зниження зарплат, десь неоплачувані відпустки”, — сказав Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ повідомили, в яких лікарнях можливе звільнення працівників та зменшення зарплат

Тож міністерство прагне показати реальний стан справ.

“Щоб подивитись, що відбувається у лікарнях різного рівня — я їду в Київську область, де відвідаю три лікарні: і в обласні, і в районні, поспілкуватись з пацієнтами та почути їхню думку”, — повідомив міністр.

Раніше УНН писав, що в Україні через перехід на другий етап медичної реформи розглядаються всі питання щодо неї, після чого МОЗ буде пропонувати уряду переглянути її чи внести корективи.

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