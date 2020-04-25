Степанов посетит с аудитом больницы Киевской области

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Аудит, который проводит министерство здравоохранения в связи с внедрением второго этапа медицинской реформы, показывает тревожные сигналы. Поэтому министр здравоохранения посетит три больницы в Киевской области и пообщается с ее пациентами. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.