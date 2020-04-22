Зеленський про медреформу: коронавірус показав, що лікарні не готові

“Моє враження, я ж не міністр охорони здоров’я, те що я бачу, особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні не готові. Кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику. Заробітна плата, а це умови наших лікарів, умови, в яких вони працюють, де немає ремонту в лікарні вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже мала”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні відсутня медична інфраструктура.

“Всі нам казали, що у нас три тисячі в Україні, будьте спокійні, у нас є запас, у нас є маски, їх мільйони, на складах, у нас є три тисячі ШВЛ, у нас є з вами десятки лабораторій для перевірки тестів. Ну, так я вам скажу, у нас було на початок п’ять непрацюючих лабораторій. Зараз працюючих 35. У нас ШВЛ більш-менш працюючих не було навіть тисячі. На країну, де 40 мільйонів. Були просрочені маски. Просто якась ганьба, ось і все. Тому коли ми говоримо, великими літерами пишемо на кожному плакаті - “Ось вона - друга черга медичної реформи” - ми бачимо зараз, що після коронавірусу потрібно змінити повністю підхід. Ми тільки зараз розуміємо, що ми побачили, що в нас є”, - додав Зеленський.

Він також зазначив, що в Україні крім професійних медиків нічого нема.

“Ось і вся медична реформа. Зараз відбувається все в ручному режимі. Ні, вже є деякі речі, там, вантаж з засобами лікування і засобами захисту, все це зараз дійсно вже автоматично виконується. Більше 20 літаків ми вже відправили і прийняли з вантажами. І зараз ми дійсно запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ. Нічого не було”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що не допустять звільнення медпрацівників через реформу.