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Зеленский о медреформе: коронавирус показал, что больницы не готовы

Зеленский о медреформе: коронавирус показал, что больницы не готовы

Киев  •  УНН

 • 23147 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что коронавирус показал, что это была за медреформа, поскольку больницы были не готовы к такому вызову. В связи с этим после пандемии COVID-19 нужно полностью менять подход к медреформе. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

"Мое впечатление, я же не министр здравоохранения, то, что я вижу, особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных коек не готово к такому вызову. Заработная плата, а это условия наших врачей, условия, в которых они работают, где нет ремонта в больнице уже много лет, и заработная плата врачей очень маленькая", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине отсутствует медицинская инфраструктура.

"Все нам говорили, что у нас три тысячи в Украине, будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы, на складах, у нас есть три тысячи ИВЛ, у нас есть с вами десятки лабораторий для проверки тестов. Ну, так я вам скажу, у нас было на начало пять неработающих лабораторий. Сейчас работающих 35. У нас ИВЛ более или менее работающих не было даже тысячи. В стране, где 40 млн. Были просроченные маски. Просто какой-то позор, вот и все. Поэтому когда мы говорим, большими буквами пишем на каждом плакате - "Вот она - вторая очередь медицинской реформы" - мы видим сейчас, что после коронавируса нужно изменить полностью подход. Мы только сейчас понимаем, что мы увидели, что у нас есть", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине кроме профессиональных медиков ничего нет.

"Вот и вся медицинская реформа. Сейчас происходит все в ручном режиме. Нет, уже есть некоторые вещи, там, груз со средствами лечения и средствами защиты, все это сейчас действительно уже автоматически выполняется. Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли с грузами. И сейчас мы действительно запускаем отечественного производителя ИВЛ. Ничего не было", - сказал Зеленский.

Напомним, в Минздраве сообщили, что не допустят увольнения медработников за реформы.

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