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Медики, которые недополучили 300% выплат за март, в ближайшее время их получат - Степанов

Киев • УНН

 • 15591 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Медики, которые недополучили 300% выплат за март, в ближайшее время их получат - Степанов

"Еще 2 апреля мной был подписан приказ во исполнение соответствующего закона, во исполнение соответствующих постановлений правительства и поручений Президента. Подписанный приказ о выплате 300% окладов медицинским работникам, работающим с COVID-19. После того были перечислены все без исключения средства на места... подчеркиваю - все средства были перечислены еще в середине апреля", - рассказал Степанов.

По его словам, медики должны были получить 300% должностного оклада за март-месяц.

"Получая многочисленные сигналы из разных городов, регионов Украины... Там не так посчитали, там посчитали за два дня работы.. Мы собрали соответствующую информацию из наших областей и сегодня я обязательно подниму этот вопрос на правительстве... Я обращаюсь ко всем медицинским работникам, которые должны были получить заработную плату 300% за март-месяц, вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем, под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах. Потому что сумма средств в полном объеме перечислена. Поставлена задача до пятницы до конца дня отчитаться по каждой больнице, по каждому работнику", - сказал Степанов.

Напомним, медики жалуются, что недополучили 300% выплаты, однако деньги были перечислены.

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