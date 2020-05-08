К концу дня регионы должны отчитаться Минздраву о 300% доплатах медикам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. К концу сегодняшнего дня региональные чиновники должны отчитаться о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе мы очень плодотворно работали с региональной властью. Мы привлекли профсоюзы к мониторингу ситуации с больницами. Мы 5 мая провели большой селектор с регионами и поставили им задачу сегодня до конца дня предоставить информацию о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года", - отметила она.
Кроме того, заместитель министра призвала медицинских работников обращаться в Министерство здравоохранения в случае несогласованности.
"Если есть какие-то дополнительные неточности, несогласованности, то происходит на уровне главных врачей, департаментов здравоохранения, областного руководства, пожалуйста, обращайтесь - мы в министерстве здравоохранения это быстро обработаем", - добавила Шаталова.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат.