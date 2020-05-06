Шмигаль закликав голів ОДА провести розслідування через невиплати зарплат медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Голів ОДА, де лікарям не виплатили належну заробітну плату медикам у розмірі 300%, закликали провести службові розслідуваня. Про це перед початком засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Наш аналіз показує, що не всі Департаменти охорони здоров’я зпрацювали правильно в тому, як працювати з медзакладами, як нараховувати цю зарплат (на рівні 300% — ред.) і в березні, і в квітні місяці. Тому прошу голів ОДА провести відповідні службові розслідування щодо нарахування заробітної плати лікарям, які борються з коронавірусом в тих закладах, де є коронавірус, і за результатами службових розслідувань винести дисциплінарні стягнення на керівників Департаментів охорони здоров’я”, — сказав прем’єр.
З його слів, в цьому контексті уряд свої зобов’язання виконує — кошти перераховані в області, звідти — на відповідні медзаклади.
Як повідомляв УНН, Шмигаль доручив Степанову зайнятись змінами до медреформи.
Нагадаємо, нардеп з Вінниччини Лариса Білозір переконана, що обіцяні медикам надбавки “застрягли” в облдержадміністраціях. Вона вже зверталася до Вінницької ОДА і там відповіли, що лише розглядають пропозиції надання таких субвенцій.
Також нагадаємо, народні депутати закликають звільнити очільницю “медичного” депаратменту Вінницької ОДА Людмилу Грабович і написали з цього приводу лист прем’єр-міністру.