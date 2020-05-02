Обіцяні медикам надбавки "застрягли" в облдержадміністраціях - нардеп із Вінниччини

Вона нагадала, що сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що всі без винятку обіцяні виплати працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі 300% за березень були переказані в області. Також він додав, що надіслав запити головам ОДА, щоб вони відзвітували про нарахування коштів усім працівникам, які працювали чи працюють з COVID-19.

Та міністр буде дуже розчарований тим, що він побачить, вважає Білозір.

"Я таке звернення зробила ще 2 тижні тому, коли на комітеті з охорони здоров’я нації, спеціально зібраному за ініціативи депутатів МФО "Вінниччина" по ситуації з інфікуванням медиків на COVID-19 у Калинівській лікарні (до речі, комісія МОЗ, без офіційного заключення прозвітувала, що там не було порушень), профільний міністр тоді зазначив, що держсубвенція вже пішла на регіони.

Так от, я навіть без отриманої від ОДА відповіді, просто спілкуючись постійно з медиками свого округу і знаючи реальну ситуацію на місцях, можу вас запевнити: медики, що боролися з COVID-19 до цих пір не отримали жодної копійки надбавки навіть за березень місяць", - наголосила Білозір.

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Тим часом у Вінницькій ОДА на запит нардепа відповіли, що лише розглядають пропозиції надання таких субвенцій.

"Далі більше: якщо подивитися на Вінницьку область, то за березень доплати медикам становитимуть 2,2 млн грн, що є просто мізером... Найбільшу частину - майже 2 млн грн отримають 3 опорні заклади Вінниці, які у першій хвилі прийому пацієнтів, а от регіони, які не менше ризикують і де найбільше відбулося зараження медиків - отримають біля 200 тис. грн на 26 районних лікарень. До речі, про цю ситуацію уряд я попереджала ще місяць тому, коли районним лікарнями спустили порядок, як нараховувати погодинні надбавки.

Медики, які боролися з COVID-19, отримають надбавку погодинно, а не за сам факт, що складатиме максимум до 20% надбавки, ніяк не 300%. 11 районних лікарень, в яких боролися з COVID-19 отримають в середньому по 20 тис. грн на одну лікарню. Так, медики лікарні на моєму окрузі отримають в середньому по "аж" 400 грн надбавки. То кого ми тоді дуримо, розказуючи про 300%?!", - зазначила Білозір.

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Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.

Народні депутати вважають, що саме її недолугі управлінські рішення призвели до спалаху коронавірусу серед медиків.

Водночас, керівництво своєї провини не вбачає і звинувачує самих медиків.

Медики ж заявляють про деморалізацію та розчавлення їхньої гідності.

"На початку карантину засобів захисту практично не було - чотири маски видавались на тиждень. І ще говорилось, що це "на чорний день". Чотири маски, як ви розумієте, розходуються за один день. Далі ти шиєш собі ці маски, переш, прасуєш - і знову їх одягаєш. Я багато прочитала статей з МОЗу, що медики самі винуваті - це побутовий шлях зараження, що вони не дотримувались усіх епідемнорм. Це мене зовсім обурило. Це мене вразило у самі серце і душу. Це зачепило мою честь і гідність, як людини і медика", — розповіла в ефірі національного ток-шоу одна з медиків із Вінниччини.