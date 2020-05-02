Обіцяні медикам надбавки "застрягли" в облдержадміністраціях - нардеп із Вінниччини

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 170451 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 125573 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 112395 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 120049 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 140149 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144143 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228897 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217213 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187435 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177076 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.8м/с
77%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 10115 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 9520 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 11448 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 10169 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

22:58 • 8890 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 170442 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 167731 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 287315 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309904 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 391651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54454 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37460 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51937 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53571 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128803 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Обіцяні медикам надбавки "застрягли" в облдержадміністраціях - нардеп із Вінниччини

Київ • УНН

 • 23897 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Обіцяні медикам 300% надбавки застрягли на рівні обласних держадміністрацій. Про це у Facebook повідомила народний депутат Лариса Білозір, передає УНН.

Обіцяні медикам надбавки "застрягли" в облдержадміністраціях - нардеп із Вінниччини

Вона нагадала, що сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що всі без винятку обіцяні виплати працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі 300% за березень були переказані в області. Також він додав, що надіслав запити головам ОДА, щоб вони відзвітували про нарахування коштів усім працівникам, які працювали чи працюють з COVID-19. 

Та міністр буде дуже розчарований тим, що він побачить, вважає Білозір.

"Я таке звернення зробила ще 2 тижні тому, коли на комітеті з охорони здоров’я нації, спеціально зібраному за ініціативи депутатів МФО "Вінниччина" по ситуації з інфікуванням медиків на COVID-19 у Калинівській лікарні (до речі, комісія МОЗ, без офіційного заключення прозвітувала, що там не було порушень), профільний міністр тоді зазначив, що держсубвенція вже пішла на регіони.

Так от, я навіть без отриманої від ОДА відповіді, просто спілкуючись постійно з медиками свого округу і знаючи реальну ситуацію на місцях, можу вас запевнити: медики, що боролися з COVID-19 до цих пір не отримали жодної копійки надбавки навіть за березень місяць", - наголосила Білозір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу серед вінницьких медиків: ситуацію підняли на національний рівень, проте винних так і не знайшли. 

Тим часом у Вінницькій ОДА на запит нардепа відповіли, що лише розглядають пропозиції надання таких субвенцій.

"Далі більше: якщо подивитися на Вінницьку область, то за березень доплати медикам становитимуть 2,2 млн грн, що є просто мізером... Найбільшу частину - майже 2 млн грн отримають 3 опорні заклади Вінниці, які у першій хвилі прийому пацієнтів, а от регіони, які не менше ризикують і де найбільше відбулося зараження медиків - отримають біля 200 тис. грн на 26 районних лікарень. До речі, про цю ситуацію уряд я попереджала ще місяць тому, коли районним лікарнями спустили порядок, як нараховувати погодинні надбавки.

Медики, які боролися з COVID-19, отримають надбавку погодинно, а не за сам факт, що складатиме максимум до 20% надбавки, ніяк не 300%. 11 районних лікарень, в яких боролися з COVID-19 отримають в середньому по 20 тис. грн на одну лікарню. Так, медики лікарні на моєму окрузі отримають в середньому по "аж" 400 грн надбавки. То кого ми тоді дуримо, розказуючи про 300%?!", - зазначила Білозір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю інфікованих медиків.

Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.

Народні депутати вважають, що саме її недолугі управлінські рішення призвели до спалаху коронавірусу серед медиків.

Водночас, керівництво своєї провини не вбачає і звинувачує самих медиків

Медики ж заявляють про деморалізацію та розчавлення їхньої гідності.

"На початку карантину засобів захисту практично не було - чотири маски видавались на тиждень. І ще говорилось, що це "на чорний день". Чотири маски, як ви розумієте, розходуються за один день. Далі ти шиєш собі ці маски, переш, прасуєш - і знову їх одягаєш. Я багато прочитала статей з МОЗу, що медики самі винуваті - це побутовий шлях зараження, що вони не дотримувались усіх епідемнорм. Це мене зовсім обурило. Це мене вразило у самі серце і душу. Це зачепило мою честь і гідність, як людини і медика", — розповіла в ефірі національного ток-шоу одна з медиків із Вінниччини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60