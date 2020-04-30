Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю інфікованих медиків

Станом на 29 квітня в області 412 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. У 136 випадках мова йде саме про медпрацівників.

Також в антирейтингу Кіровоградська область. Там кількість хворих на COVID-19 становить 377 осіб, 137 з яких – медичні працівники. Тобто – 36% від загальної кількості, або також майже кожен третій.

Чимало інфікованих коронавірусом медпрацівників (кожен четвертий) у Івано-Франківській, Житомирській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Так, у Івано-Франківській області загалом інфіковано 822 людини (200 медиків), у Житомирській – 357 (88 медиків), Закарпатській – 403 (106 медиків), Тернопільській – 708 (181 медик).

Додамо, що на Київщині коронавірусом інфікований кожен 8 медпрацівник, а у Києві – кожен десятий. Попри лідерство за кількістю інфікованих на Буковині, медик там - кожен 5.

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Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович. Народні депутати вважають, що саме її недолугі управлінські рішення призвели до спалаху коронавірусу серед медиків. Водночас керівництво своєї провини не вбачає і звинувачує самих медиків.

Через резонанс на Вінниччині побувала спецкомісія МОЗ, ситуацію згодом заслухали на Комітеті ВР - проте винних так і не знайшли.

Тим часом медики Вінниччини заявляють про деморалізацію та розчавлення їх гідності.

"На початку карантину засобів захисту практично не було - чотири маски видавались на тиждень. І ще говорилось, що це на чорний день. Чотири маски, як ви розумієте, розходуються за один день. Далі ти шиєш собі ці маски, переш, прасуєш - і знову їх одягаєш. Я багато прочитала статей з МОЗу, що медики самі винуваті, це побутовий шлях зараження, що вони не дотримувались усіх епідемнорм - це мене зовсім обурило. Це мене вразило у самі серце і душу. Це зачепило мою честь і гідність, як людини і медика", — розповіла в ефірі національного ток-шоу медик з Вінниччини.