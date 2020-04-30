Винницкая область попала в антирейтинг по количеству инфицированных медиков

По состоянию на 29 апреля в области 412 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В 136 случаях речь идет именно о медработниках.

Также в антирейтинге Кировоградская область. Там количество больных COVID-19 составляет 377 человек, 137 из которых - медицинские работники. То есть - 36% от общего количества, или также почти каждый третий.

Не мало инфицированных коронавирусом медработников (каждый четвертый) в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Так, в Ивано-Франковской области в целом инфицировано 822 человека (200 медиков), в Житомирской - 357 (88 медиков), Закарпатской - 403 (106 медиков), Тернопольской - 708 (181 медик).

Добавим, что в Киевской области коронавирусом инфицирован каждый 8 медработник, а в Киеве - каждый десятый. Несмотря на лидерство по количеству инфицированных на Буковине, медик там - каждый 5.

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Напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович. Народные депутаты считают, что именно ее нелепые управленческие решения привели к вспышке коронавируса среди медиков. В то же время руководство своей вины не видит и обвиняет самих медиков.

Из-за резонанса в Винницкой области побывала спецкомиссия Минздрава, ситуацию вскоре заслушали на комитете ВР - однако виновных так и не нашли.

Между тем медики Винницкой области заявляют о деморализации и раздавливании их достоинства.

"В начале карантина средств защиты практически не было - четыре маски выдавались в неделю. И еще говорилось, что это на черный день. Четыре маски, как вы понимаете, расходуются за один день. Далее ты шьешь себе эти маски, стираешь, гладишь - и снова их надеваешь. Я много прочитала статей из Минздрава, что медики сами виноваты, это бытовой путь заражения, они не придерживались всех эпидемнорм - это меня совсем возмутило. Это меня поразило в самое сердце и душу. Это задело мою честь и достоинство, как человека и медика", - рассказала в эфире национального ток-шоу медик из Винницкой области.