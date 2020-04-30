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В Україні коронавірусну хворобу загалом виявили у 2063 медиків та 717 дітей

Київ • УНН

 • 12694 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 2 063 медичних працівники та 717 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло 540 осіб, з них 45 дітей та 87 медичних працівників…Загалом за весь час в Україні захворіло 10 406 людей, з них 717 дітей, а також 2 063 медичних працівники…При цьому загалом одужало 1 038 осіб, летальних випадків - 261", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 406 випадків COVID-19, з них 261 - летальний.

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