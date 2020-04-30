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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 21877 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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15:49 • 40281 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 62383 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99764 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104761 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130396 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130116 просмотра

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В Украине коронавирусную болезнь в целом обнаружили у 2063 медиков и 717 детей

В Украине коронавирусную болезнь в целом обнаружили у 2063 медиков и 717 детей

Киев  •  УНН

 • 12682 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2063 медицинских работника и 717 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников... В общем за все время в Украине заболело 10406 человек, из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника... При этом в целом выписаны 1038 человек, летальных исходов - 261", - отметил он.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 406 случаев COVID-19, из них 261 - летальный.

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