В Украине коронавирусную болезнь в целом обнаружили у 2063 медиков и 717 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2063 медицинских работника и 717 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников... В общем за все время в Украине заболело 10406 человек, из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника... При этом в целом выписаны 1038 человек, летальных исходов - 261", - отметил он.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 406 случаев COVID-19, из них 261 - летальный.