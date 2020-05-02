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Обещанные медикам надбавки "застряли" в облгосадминистрациях - нардеп из Винницкой области

Киев • УНН

 • 23897 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Обещанные медикам 300% надбавки застряли на уровне областных госадминистраций. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

Обещанные медикам надбавки "застряли" в облгосадминистрациях - нардеп из Винницкой области

Она напомнила, что сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что все без исключения обещанные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере 300% за март были переведены в области. Также он добавил, что направил запросы главам ОГА, чтобы они отчитались о начислении средств всем работникам, которые работали или работают с COVID-19.

И министр будет очень разочарован тем, что он увидит, считает Билозир.

"Я такое обращение сделала еще 2 недели назад, когда на комитете по охране здоровья нации, специально собранном по инициативе депутатов МФО "Вінничина" по ситуации с инфицированием медиков на COVID-19 в Калиновской больнице (кстати, комиссия Минздрава, без официального заключения отчиталась, что там не было нарушений), профильный министр тогда отметил, что госсубвенция уже пошла на регионы.

Так вот, я даже без полученого от ОГА ответа, просто общаясь постоянно с медиками своего округа и зная реальную ситуацию на местах, могу вас заверить: медики, боролись с COVID-19 и до сих пор не получили ни копейки надбавки даже за март-месяц", - отметила Билозир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка коронавируса среди винницких медиков: ситуацию подняли на национальный уровень, однако виновных так и не нашли.

Между тем в Винницкой ОГА на запрос нардепа ответили, что только рассматривают предложение предоставление таких субвенций.

"Дальше больше: если посмотреть на Винницкую область, то за март доплаты медикам составят 2,2 млн грн, что просто является мизером... Наибольшую часть - почти 2 млн грн получат 3 опорные заведения Винницы, которые в первой волне приема пациентов, а от регионы, которые не меньше рискуют и где больше произошло заражения медиков - получат около 200 тыс. грн на 26 районных больниц. Кстати, об этой ситуации правительство я предупреждала еще месяц назад, когда районным больницам спустили порядок, как начислять почасовые надбавки.

Медики, которые боролись с COVID-19, получат надбавку почасово, а не за сам факт, что составит максимум до 20% надбавки, никак не 300%. 11 районных больниц, в которых боролись с COVID-19 получат в среднем по 20 тыс. грн в одну больницу. Так, медики больницы на моем округе получат в среднем по "аж" 400 грн надбавки. Так кого мы тогда обманываем, рассказывая о 300%?!", - отметила Билозир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винницкая область попала в антирейтинг по количеству инфицированных медиков.

Напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

Народные депутаты считают, что именно ее нелепые управленческие решения привели к вспышке коронавируса среди медиков.

В то же время, руководство своей вины не видит и обвиняет самих медиков.

Медики же заявляют о деморализации и уничтожении их достоинства.

"В начале карантина средств защиты практически не было - четыре маски выдавались в неделю. И еще говорилось, что это "на черный день". Четыре маски, как вы понимаете, расходуются за один день. Далее ты шьешь себе эти маски, стираешь, гладишь - и снова их одеваешь. Я много прочитала статей из Минздрава, что медики сами виноваты - это бытовой путь заражения, они не придерживались всех эпидемнорм. Это меня совсем возмутило. Это меня поразило в самые сердце и душу. Это задело мою честь и достоинство как человека и медика", - рассказала в эфире национального ток-шоу одна из медиков с Винницкой области.

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