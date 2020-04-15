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На Вінниччині вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації

На Вінниччині вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації

Київ • УНН

 • 26677 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Народні депутати-мажоритарники від Вінниччини вимагають звільнення очільниці обласного департаменту охорони здоров’я Людмили Грабович. Про це у своєму Facebook написала народний депутат Лариса Білозір, передає УНН.

Вона нагадала, що сьогодні Вінниччина є лідером по кількості інфікованих медиків в Україні.

"Серед 174 хворих на коронавірус жителів Вінниччини є 64 медики - це 38% від всіх хворих (станом на 12 квітня - ред). Найбільша кількість інфікованих медиків – у Калинівці та Вінниці, але серед більшості з них немає працівників інфекційного відділення, і це поганий індикатор, що свідчить про геть погану ситуацію з безпекою, захистом лікарів та халатністю в лікарнях області на фоні бравад чиновників про відповідне забезпечення ЗІЗ", - пише Білозір.

Раніше Вінниччина була серед лідерів щодо реалізації медичних програм: доступні ліки, підписання декларацій із пацієнтами тощо. А сьогодні, в умовах епідемії коронавірусу, область є лідером за кількістю інфікованих медпрацівників, зазначає Білозір.

"Найбільша кількість інфікованих медиків – у Вінниці та Калинівці", - констатує нардеп.

Питання щодо звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації піднімалося народними депутатами ще у лютому цього року. Тоді за звільнення Грабович виступили 9 нардепів-мажоритарників з Вінниччини.

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"Через те, що Людмила Грабович тоді фактично одноосібно вирішила долю вінниччан, без зібрання госпітальної ради подавши 10 опорних лікарень, залишивши 140 тис. населення на північному сході області без опорної лікарні, південний захід з опорними лікарнями тільки на кордоні, позбавивши жителів Барського, Шаргородського, Крижопільського районів та 4 районів північного сходу області в майбутньому можливості в рамках "золотої години" таких важливих для життя шансів добратися до опорних лікарень. Перерозподіл маршрутів швидкої допомоги міг би закінчитися плачевно для багатьох ургентних пацієнтів Вінниччини", - пише нардеп.

Втім, офіційної відповіді на депутатське звернення нардепи не отримали. Питання наявності корупційної складової у визначенні опорних лікарень Грабович залишилося відкритим. За очільницю ДОЗ "заступився" голова адміністрації області Владислав Скальський. Останній вказав на те, що Вінниччина – лідер по реформуванню первинки, і зазначив, що критика у бік Грабович є необґрунтованою, пише Білозір.

"Я раджу проїхатися по районах Вінниччини і послухати відгуки головних лікарів, пацієнтів, людей про діяльність очільниці ДОЗ, яка вже пять років виводить область в лідери! Лідери по зараженню онкохворих дітей гепатитами (тоді комісія підтвердила зараження біля 30 онкохворих дітей гепатитами B та С, одна пані Грабович зробила все, щоб ніхто за це не поніс справедливого покарання), тепер інфіковано медиків коронавірусом і знову ніхто не понесе відповідальність?!", - коментує нардеп.

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В умовах епідемії хаос на Вінниччині триває. Через бездіяльність Грабович лікарі змушені їздити до пацієнтів із підозрою на COVID-19 без елементарних засобів захисту, пише Білозір. А якщо медик має на меті написати заяву про звільнення – йому загрожує кримінальна відповідальність. Такі погрози неодноразово лунали з вуст керівниці департаменту, під час нарад з головними лікарями області, додає нардеп.

В таких умовах медики Вінниччини не можуть протистояти епідемії, пише Білозір.

"Тому перш за все, ми повинні вимагати одного - поваги до медиків, гідної оплати, відповідного захисту, страхування їх життя та здоров’я, забезпечення медиків та всіх, хто ліквідує наслідки COVID-19", - резюмувала вона.

Нагадаємо, станом на 12 квітня, в одній із лікарень Віниччини було виявлено одразу 26 інфікованих коронавірусом медиків.

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