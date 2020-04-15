Кількість інфікованих коронавірусом на Вінниччині наближається до 250
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 15 квітня, на Вінниччині зареєстровано 241 інфіковану короновірусом особу, зокрема - 15 дітей. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН.
Так, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на таких територіях:
▪️ місто Вінниця - 105,
▪️ Калинівський район - 43,
▪️ Тростянецький район - 15,
▪️ Вінницький район - 14,
▪️ Гайсинський район - 11,
▪️ Козятинський район - 7,
▪️ Немирівський, Жмеренський, Ямпільський райони - по 5,
▪️ Погребищенський та Літинський райони - по 4,
▪️ Барський, Липовецький, Томашпільський, Хмільницький райони - по 3,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький райони - по 2,
▪️ місто Ладижин, Оратівський, Тиврівський, Тульчинський, Чернівецький райони - по 1 випадку.
Наразі наявні реагенти і ПЛР-тести для 3100 зразків.
Раніше в УНН повідомлялося, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там - медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, в свою чергу, звинувачують у всьому медиків.
Також народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.