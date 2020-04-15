Количество инфицированных коронавирусом в Винницкой области приближается к 250
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 15 апреля, в Винницкой области зарегистрировано 241 инфицированное короновирусом лицо, в том числе - 15 детей. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.
Так, лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на таких территориях:
▪️ город Винница - 105,
▪️ Калиновский район - 43,
▪️ Тростянецкий район - 15,
▪️ Винницкий район - 14,
▪️ Гайсинский район - 11,
▪️ Казатинский район - 7,
▪️ Немировский, Жмеренський, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Погребищенский и Литинский районы - по 4,
▪️ Барский, Липовецкий, Томашпольский, Хмельницкий районы - по 3,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий районы - по 2,
▪️ город Ладыжин, Оратовский, Тивровский, Тульчинский, Черновицкий районы - по 1 случаю.
Сейчас есть реагенты и ПЦР-тесты для 3100 образцов.
Ранее в УНН сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.
Также народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.