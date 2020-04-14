Масове інфікування вінницьких медиків: хто винен

У ЗМІ лунають декілька прізвищ “винних”, зокрема очільниці Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмили Грабович. У березні вона повідомляла, що регіон готовий до епідемії, а менше, ніж за місяць виявилось, що навіть не всі медзаклади забезпечені елементарними засобами захисту.

Вже не один медзаклад був змушений закритися на карантин, зокрема пологовий будинок, звідки звільнили людей, а потім і Калинівська ЦРЛ, де виявлено одразу 26 медиків з коронавірусом.

Очільник області Владислав Скальський звинувачує у спалаху самих медиків, вказуючи на їх недисциплінованість.

“Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дисципліною керівниками закладів. При чому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами і в побуті”, — заявив він вчора на брифінгу.

Але вже сьогодні Скальський повідомив, що надасть медикам засоби захисту, які, за збігом, були поставлені вчора.

“Учора ввечері ми отримали чергову централізовану поставку. У першу чергу, це реагенти для тест-систем на полімеразну ланцюгову реакцію у кількості більше 8 тис. штук, а також засоби індивідуального захисту для наших медиків, які зараз стоять на передовій. Ми робимо все можливе, аби медичні працівники були забезпечені та захищені належним чином. Сьогодні буде визначено розподіл цих засобів. Також невдовзі ми очікуємо надходження додаткових централізованих поставок”, — сказав він.

Та варто зауважити, що ще в лютому народні депутати України вимагали звільнення очільниці Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Грабович із займаної посади. Дев’ять депутатів з міжфракційного об’єднання “Вінниччина” звернулися до Президента, премʼєр-міністра, міністра охорони здоровʼя та голови Вінницької облдержадміністрації, запідозривши чиновницю в “корупційному” визначенні опорних лікарень для лікування COVID −19.

“У лютому 9 нардепів з Вінниччини виступили за звільнення очільниці Департаменту охорони здоров’я, через те, що Людмила Грабович тоді фактично одноосібно вирішила долю Вінниччан, без зібрання госпітальної ради подавши 10 опорних лікарень, залишивши 140 тис населення області на північному сході області без опорної лікарні, південний захід з опорними лікарнями тільки на кордоні, позбавивши жителів Барського, Шаргородського, Крижопільського районів та 4 районів північного сходу області в майбутньому можливості в рамках золотої години такої важливої для життя, шансу добратися до опорних лікарень. Перерозподіл маршрутів швидкої допомоги міг би закінчитися плачевно для багатьох ургентних пацієнтів Вінниччини”, — повідомила одна із підписантів звернення, народний депутат Лариса Білозір.

Тоді Скальський повідомив, що не вбачає підстав для звільнення Грабович.