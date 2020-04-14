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Массовое инфицирование винницких медиков: кто виноват

Массовое инфицирование винницких медиков: кто виноват

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Каждый третий инфицированный коронавирусом в Винницкой области - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те в свою очередь обвиняют во всем медиков, сообщает УНН.

В СМИ звучат несколько фамилий "виновных", в частности руководительницы Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилы Грабович. В марте она сообщала, что регион готов к эпидемии, а меньше, чем через месяц оказалось, что даже не все медучреждения обеспечены элементарными средствами защиты.

Уже не одно медучреждение было вынуждено закрыться на карантин, в частности роддом, откуда уволили людей, а затем и Калиновская ЦРБ, где обнаружено сразу 26 медиков с коронавирусом.

Глава области Владислав Скальский обвиняет во вспышке самих медиков, указывая на их недисциплинированность.

"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого работника и контроля за дисциплиной руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, но и во время общения с коллегами и в быту", - заявил он вчера на брифинге.

Но уже сегодня Скальский сообщил, что предоставит медикам средства защиты, которые, по совпадению, были поставлены вчера.

"Вчера вечером мы получили очередную централизованную поставку. В первую очередь, это реагенты для тест-систем на полимеразную цепную реакцию в количестве более 8 тыс. штук, а также средства индивидуальной защиты для наших медиков, которые сейчас стоят на передовой. Мы делаем все возможное, чтобы медицинские работники были обеспечены и защищены должным образом. Сегодня будет определено распределение этих средств. Также вскоре мы ожидаем поступления дополнительных централизованных поставок", - сказал он.

Но стоит отметить, что еще в феврале народные депутаты Украины требовали увольнения руководительницы Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Грабович из занимаемой должности. Девять депутатов из межфракционного объединения "Вінниччина" обратились к Президенту, премьер-министру, министру здравоохранения и председателю Винницкой облгосадминистрации, заподозрив чиновника в "коррупционном" определении опорных больниц для лечения COVID 19.

"В феврале 9 нардепов из "Вінниччини" выступили за увольнение руководительницы Департамента здравоохранения, потому что Людмила Грабович тогда фактически единолично решила судьбу жителей Винницкой области, без собрания госпитального совета подав 10 опорных больниц, оставив 140 тыс. населения области на северо-востоке области без опорной больницы, юго-запад с опорными больницами только на границе, лишив жителей Барского, Шаргородского, Крыжопольского районов и 4 районов северо-востока области в будущем возможности в рамках золотого часа такого важного для жизни, шанса добраться до опорных больниц. Перераспределение маршрутов скорой помощи могло бы закончиться плачевно для многих ургентных пациентов Винницкой области", - сообщила одна из подписантов обращения, народный депутат Лариса Билозир.

Тогда Скальский сообщил, что не видит оснований для увольнения Грабович.

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