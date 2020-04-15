В Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации

Она напомнила, что сегодня Винницкая область является лидером по количеству инфицированных медиков в Украине.

"Среди 174 больных коронавирусом жителей Винницкой области есть 64 медика - это 38% от всех больных (по состоянию на 12 апреля - ред). Наибольшее количество инфицированных медиков - в Калиновке и Виннице, но среди большинства из них нет работников инфекционного отделения, и это плохой индикатор, свидетельствующий о совершенно плохой ситуации с безопасностью, защитой врачей и халатностью в больницах области на фоне бравады чиновников о соответствующем обеспечения СИЗ", - пишет Билозир.

Ранее Винницкая область была среди лидеров по реализации медицинских программ: доступные лекарства, подписание деклараций с пациентами и тому подобное. А сегодня, в условиях эпидемии коронавируса, область является лидером по количеству инфицированных медработников, отмечает Билозир.

"Наибольшее количество инфицированных медиков - в Виннице и Калиновке", - констатирует нардеп.

Вопрос об увольнении руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации поднимался народными депутатами еще в феврале этого года. Тогда за увольнение Грабович выступили 9 нардепов-мажоритарщиков из Винницкой области.

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"Из-за того, что Людмила Грабович тогда фактически единолично решила судьбу винничан, без собрания госпитального совета подав 10 опорных больниц, оставив 140 тыс. населения на северо-востоке области без опорной больницы, юго-запад с опорными больницами только на границе, лишив жителей Барского, Шаргородского, Крыжопольского районов и 4 районов северо-востока области в будущем возможности в рамках "золотого часа" таких важных для жизни шансов добраться до опорных больниц. Перераспределение маршрутов скорой помощи мог бы закончиться плачевно для многих ургентных пациентов Винницкой области", - пишет нардеп.

Впрочем, официального ответа на депутатское обращение нардепа не получили. Вопрос наличия коррупционной составляющей в определении опорных больниц Грабович остался открытым. З руководительницу ДОЗ "вступился" глава администрации области Владислав Скальский. Последний указал на то, что Винницкая область - лидер по реформированию первички, и отметил, что критика в сторону Грабович является необоснованной, пишет Билозир.

"Я советую проехаться по районам Винницкой области и послушать отзывы главных врачей, пациентов, людей о деятельности руководительницы ДОЗ, которая уже пять лет выводит область в лидеры! Лидеры по заражению онкобольных детей гепатитами (тогда комиссия подтвердила заражение около 30 онкобольных детей гепатитами B и С, одна дама Грабович сделала все, чтобы никто за это не понес справедливого наказания), теперь инфицировано медиков коронавирусом и опять никто не понесет ответственность?!", - комментирует нардеп.

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В условиях эпидемии хаос в Винницкой области продолжается. Из-за бездействия Грабович врачи вынуждены ездить к пациентам с подозрением на COVID-19 без элементарных средств защиты, пишет Билозир. А если медик имеет целью написать заявление об увольнении - ему грозит уголовная ответственность. Такие угрозы неоднократно звучали из уст руководительницы департамента, во время совещаний с главными врачами области, добавляет нардеп.

В таких условиях медики Винницкой области не могут противостоять эпидемии, пишет Билозир.

"Поэтому прежде всего, мы должны требовать одного - уважения к медикам, достойной оплаты, соответствующей защиты, страхования их жизни и здоровья, обеспечения медиков и всех, кто ликвидирует последствия COVID-19", - резюмировала она.

Напомним, по состоянию на 12 апреля, в одной из больниц Винницкой области было выявлено сразу 26 инфицированных коронавирусом медиков.