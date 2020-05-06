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Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование из-за невыплаты зарплат медикам

Киев • УНН

 • 18042 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Губернаторов, где врачам не выплатили положенную заработную плату медикам в размере 300%, призвали провести служебные расследования. Об этом перед началом заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование из-за невыплаты зарплат медикам

“Наш анализ показывает, что не все Департаменты здравоохранения сработали правильно в том, как работать с медучреждениями, как начислять эту зарплат (на уровне 300% — ред.) и в марте, и в апреле. Поэтому прошу губернаторов провести соответствующие служебные расследования по начислению заработной платы врачам, которые борются с коронавирусом в тех заведениях, где есть коронавирус, и по результатам служебных расследований вынести дисциплинарные взыскания на руководителей Департаментов здравоохранения”, — сказал премьер.

По его словам, в этом контексте правительство свои обязательства выполняет — средства перечислены в области, оттуда — на соответствующие медучреждения.

Как сообщал УНН, Шмыгаль поручил Степанову заняться измиениями к медреформе.

Напомним, нардеп из Винницкой области Лариса Билозир убеждена, что обещанные медикам надбавки “застряли” в облгосадминистрации. Она уже обращалась в Винницкую ОГА и там ответили, что только рассматривают предложения предоставления таких субвенций.

Также напомним, народные депутаты призывают уволить руководительницу “медицинского” депаратмента Винницкой ОГА Людмилу Грабович и написали по этому поводу письмо премьер-министру.

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