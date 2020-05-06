Шмигаль доручив Степанову зайнятись змінами до медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову доручено підготувати доповідь щодо продовження і реалізації медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус. Про це перед початком засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Президент нещодавно анонсував необхідність змін до існуючої моделі і медичної реформи, вони мають бути як для людей, так і для лікарів. Дуже важливо розуміти що медична реформа має дати результат, який принесе покращення і в роботі медичного персоналу, і який принесе конкретно якісний результат для нас всіх, для мешканців України, які можуть стати пацієнтами нашої медичної системи. Тому ми говоримо про продовження і реалізацію в повному обсязі медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус в те що ми бачимо — як працює медична система, які потреби медична система має”, — заявив прем’єр.
З його слів, в Україні не хочуть втрачати жодного лікаря, адже на сьогодні кожен лікар є важливим.
“Тому доручаю міністру охорони здоров’я Максиму Степанову якомога швидше опрацювати це питання, доповісти на засіданні уряду, як тільки будете готові чітко структурувати, не зупиняючи медичної реформи”, — сказав Шмигаль.
Додамо, прем’єр також заявив, що до 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах.