Шмигаль: до 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перші обмеження карантину в Україні будуть скасовані з 11 травня, бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах. Про це перед початком засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"У понеділок ми дали старт нашому плану по виходу з карантину. Перші обмеження ми скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин, але не менш важливо - вчасно і правильно знімати обмеження. Тому до 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах. МОЗ вже почало комунікацію з українськими підприємцями з цього питання", - сказав прем’єр.
Він закликав керівництво МОЗ у цьому контексті дослухатись до порад від бізнесу і людей.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня. Він триває з 12 березня на фоні пандемії коронавірусу.