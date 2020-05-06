Шмыгаль: до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях

"В понедельник мы дали старт нашему плану по выходу из карантина. Первые ограничения мы отменяем с 11 мая. Важно, что мы вовремя запустили карантин, но не менее важно - вовремя и правильно снимать ограничения. Поэтому до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях. Минздрав уже начал коммуникацию с украинскими предпринимателями по этому вопросу", - сказал премьер.

Он призвал руководство Минздрава в этом контексте прислушиваться к советам от бизнеса и людей.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продолжило его до 22 мая. Он длится с 12 марта на фоне пандемии коронавируса.